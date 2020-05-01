Пустыня наступает!

Во время поездки в Наровлянский район 26 апреля 2020 года президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопросы местных жителей, говорил о работе по восстановлению и поддержанию мелиорированных земель: «У нас проблема удержать эти посевные площади, земли. Природа отвоевывает. И там, где мы прозевали, проворонили, там я направляю мелиораторов, чтобы мы восстановили эти площади. Дополнительно осушать какие-то болота мы не планируем».

Ситуацию на Гомельщине очень ярко иллюстрирует репортаж Сергея Плыткевича.

На прошлой неделе совершил поездку по югу Беларуси. Впечатления разные. Но одно из самых ярких – приближение настоящей катастрофы. И это – не пандемия коронавируса!

22 апреля, Речицкий район, край деревни Озерщина. Остановился, чтобы сфотографировать церковь, а рядом с дорогой – настоящие песчаные дюны.

Такая картинка характерна для Туркмении, для Беларуси это диковинка, поэтому фиксирую изменения в нашей природе.

23 апреля, выехал из Речицы в сторону Лоева. После трассы Гомель–Брест наблюдаю настоящую пыльную бурю.

Вблизи у дороги такие же самые дюны.

Возле деревни Красный Мост снимаю красивый изгиб реки Днепр, а сзади вижу поле странной конфигурации и цвета.

Подъехав ближе, понимаю, в чем дело – часть поля засыпана песком.

Озимые растут на песке?

Нет, конечно. По этому кадру видно, как чувствуют себя растения, когда плодородная земля накрывается слоем песка. Сколько сезонов продержится еще это поле, прежде чем превратится в пустыню?

Березки на краю поля с озимыми.

А на дальнем краю поля усиливается ветер – и в воздух поднимается песок.

Трактор в этой ситуации смотрится, как мираж.

Но на самом деле – все реально! Люди сажают картошку!

Колхоз «50 лет Октября» оказывает помощь сельчанам на личных подворьях.

Прошу разрешения сфотографировать колхозника с забитым песком респиратором.

– Зачем?

– Вы же герой! Героев надо людям показывать!

– Какой я герой? Ветер подует в другую сторону – и мне на сеялке хорошо. А вот внутри кабины трактора – настоящий ад!

Фиксирую для истории рядовых работников белорусского сельского хозяйства, которые пытаются противостоять наступлению пустыни: колхозник Ярец Николай Федорович и тракторист Пырх Николай Анатольевич. Благодаря таким людям у нас на столах есть хлеб и картошка…

А в этот момент поле опять накрывает пыльная буря.

Дышать невозможно, люди прячутся по машинам.

Мою тоже задувает, но я же должен выполнить свой долг!

Снимаю посадку картошки на видео – может пригодится когда-нибудь как исторический факт…

Порывы ветра прекращаются.

И снова можно снимать дюны…

Еду дальше. Граница Речицкого и Лоевского районов.

Картинка идентичная.

А это окраина города Лоева, выезд на Брагин.

Знак «Уступи дорогу». Кому? Наступлению песка?

Хойникский район, дорога на Мозырь.

«Что ж вы натворили, полешуки?» – думает этот сказочный герой в деревне Загатье.

Но самые символичные кадры, мне кажется, получаются на родине писателя Ивана Мележа. Это его перу принадлежит роман «Люди на болоте».

Про болота давно все забыли, теперь его родную деревню засыпает песком. Музей в самом центре деревни, поэтому здесь песчаная буря не так видна.

А вот зеленой травы под цветущими садами на окраине, похоже, скоро не будет…

Еду дальше.

Местами снова метет не снег, а песок. Снимать можно только из машины.

А у местных жителей выбора нет. Можно, конечно, превратиться в берберов и жить на песке. Но чем все это закончится?

Поле в Калинковичском районе. Все та же картина при усилении ветра.

Что можно сказать в итоге?

Да, многое исправить уже невозможно – болота на Полесье не вернешь.

Но как быть с лесозащитными полосами и теми губернаторами, которые совсем недавно приказали их вырубить и землю распахать? Все для увеличения посевных площадей.

На самом деле, на мой взгляд, совершено преступление против природы и своего народа.

Если мы хотим изменить жизнь в стране к лучшему, преступников – от председателей райисполкомов до губернаторов – после объективного суда необходимо наказать. Как минимум – лишить наград и персональных пенсий. И сэкономленные средства отправить на создание новых лесозащитных полос вдоль дорог.

Кроме того, должна быть разработана государственная программа по защите пахотных земель от опустынивания. Понятно, что климат меняется. Но все мы, если заинтересованы в сохранении своего независимого государства, обязаны реагировать на эти изменения!