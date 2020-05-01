Глава Белорусской Православной Церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел сделал заявление. Оно связано с распространением коронавирусной инфекции.

Он прежде всего обратился к священнослужителям, а также ко всем, чья деятельность связана с организацией работы Церкви.

«К сожалению, не все верующие жители Беларуси и чада нашей Церкви отнеслись к рекомендациям специалистов Министерства здравоохранения и призывам Священноначалия Церкви с должным вниманием и послушанием. Мы не закрывали храмы и обители для посещения в дни пасхальных торжеств, призывая всех соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности, но беспечное отношение к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией ряда священнослужителей, монашествующих и мирян, как из числа приходских тружеников, студентов духовных школ, так и простых прихожан», – говорится в заявлении.

С прискорбием сообщается, что 29 апреля на 57 году жизни преставился один из священнослужителей Минской епархии, клирик Петро-Павловского собора города Минска, иерей Геннадий Бутько.

Митрополит Павел обращает особое внимание преосвященных архипастырей, наместников и игумений монастырей, отцов благочинных и настоятелей приходов на необходимость неукоснительно следовать указаниям Святейшего Патриарха и Священного Синода, а также соблюдать все ранее доведенные до их сведения инструкции, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Глава БПЦ категоричен: «Помните, что халатное отношение или сознательное несоблюдение санитарных норм, а также любые призывы игнорировать основанные на компетентном мнении врачей инструкции Священноначалия Церкви в период эпидемии являются не свидетельством веры или «стояния в Истине», но преступлением против ближних, а значит — и против Бога. И отвечать за эти преступления каждый виновный будет перед Богом по Евангельскому закону, а перед людьми — по законам государства. В случае выявления откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики будут подвержены самым строгим каноническим прещениям и могут быть привлечены к церковному суду.»

При всей сложности сложившейся ситуации митрополит Павел просит священнослужителей, по мере возможностей, продолжать совершение богослужений, учитывая обстановку на местах. В случае заболевания клириков и певцов допускается изменение расписания в сторону уменьшения числа еженедельно совершаемых богослужений. В теплое время рекомендуется совершение общественной молитвы на улице.

В местах, где сложная эпидемиологическая ситуация, благословляется совершение богослужений в храмах без участия верующих, чтобы не подвергать риску возможного заражения людей.