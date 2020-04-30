Хоккеисту президентской команды увеличили дозу лекарств, дней десять он точно пробудет в больнице.

Супруга бывшего хоккеиста сборной Белараруси Дмитрия Мелешко Надежда рассказала о состоянии мужа, у которого диагностирован коронавирус, сообщает Sputnik.

21 апреля стало известно, что спортсмен сдал положительный тест на COVID-19.

«Для тех, кто интересовался здоровьем Димы. Температуры уже четыре дня нет. Мы очень радовались этому. Думали, что скоро он уже выздоровеет, но вчера ему сделали компьютерную томографию, и у него ухудшилось состояние легких», — рассказала Надежда в Instagram.

В связи с этим, добавила жена спортсмена, доза антибиотика была увеличена. «Дней десять он еще точно будет лежать», — сказала Надежда.

Ранее сообщалось, что семья Мелешко сдала тест на COVID-19: первый показал отрицательный результат, второй, сделанный накануне, также не выявил вирус.

Мелешко после завершения карьеры продолжил играть в хоккей на любительском уровне в составе команда президента Александра Лукашенко. Последний матч ледовая дружина главы государства провела в финале республиканских соревнований среди любителей 11 апреля против сборной Минской области.