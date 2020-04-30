Перечень административных процедур, планируемых для перевода в электронную форму, определен Распоряжением премьер-министра Республики Беларусь от 27 апреля 2020 г. № 119р.

Как сообщается на Национальном правовом Интернет-портале, в списке — административные процедуры по заявлениям граждан, а также процедуры в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информирует Mlyn.by.

Для физических лиц

Принятие решения о предоставлении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда.

Выдача справки о: состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, месте жительства и составе семьи, начисленной жилищной квоте, предоставлении (непредоставлении) одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, месте захоронения родственников.

Выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь, документа о приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь.

Выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.

Выдача разрешения на удаление объектов растительного мира в населенных пунктах и др.

Для юрлиц и ИП

Выдача справки об уплате налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.

Выдача справки, подтверждающей сумму уплаченного в бюджет налога на прибыль иностранной организацией.

Выдача (заверение) справки о постоянном местонахождении белорусской организации (в целях избежания двойного налогообложения).

Выдача справки об уплате подоходного налога с физических лиц, земельного налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества (в случае отчуждения объекта недвижимого имущества, принадлежащего не имеющему места нахождения в Республике Беларусь иностранному или международному юридическому лицу).

Зачет, возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налогов, сборов (пошлин), пеней.

Принятие решения о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав) и др.

Отмечается, что персональная ответственность за соблюдение указанных в документе сроков перевода административных процедур в электронную форму возложена на руководителей республиканских органов государственного управления, подчиненных правительству, к компетенции которых относится проведение (реализация) государственной политики в сфере общественных отношений, возникающих при осуществлении административных процедур.

Распоряжение вступает в силу с 6 мая 2020 года.