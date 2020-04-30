Александр Лукашенко уже несколько раз заявлял, что ни о каком переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса и речи быть не может. Но может ли в таких условиях быть качественной избирательная кампания?

29 апреля правозащитные организации из коалиции «Правозащитники за свободные выборы» обратились в Палату представителей, Верховный суд и Центризбирком с предложениями, которые можно было бы привнести в Избирательный кодекс, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.

Просто так перенести выборы президента Беларуси невозможно, и по закону они должны пройти не позднее 30 августа этого года, говорит правозащитник, юрист Валентин Стефанович.

— Единственным основанием для переноса выборов на более поздний срок, которое предусматривается законом, является чрезвычайное положение. Но ЧП в наших условиях чревато тем, что законным образом могут быть ограничены гражданские права, например, собрания, деятельность политических партий. Это не лучший вариант развития событий.

С другой стороны, сама ситуация с пандемией вносит существенные коррективы в избирательную кампанию. Ведь провести ее, полностью исключив социальные контакты и собрания, невозможно.

Мы предлагаем внести изменения в статьи Избирательного кодекса, которые устанавливают порядок выдвижения кандидатов в президенты, и закрепить возможность и порядок дачи согласия избирателями о выдвижении лица кандидатом в президенты не только оформлением в подписном листе в присутствии члена инициативной группы, но и путем дистанционного выражения такого согласия. То есть, по почте, по электронной почте, посредством службы коротких сообщений через мобильный телефон. Чтобы избиратели могли высказать волю по делегированию своей подписи по выдвижению какого-либо лица, которое собирается стать кандидатом в президенты, без прямого контакта с членом инициативной группы.

Есть и предложение о проведении заседаний комиссий в онлайн-режиме с возможностью наблюдать за этими заседаниями для наблюдателей и других лиц, которые имеют возможность там присутствовать, в том числе и СМИ.

Как отнесутся власти к нашим предложениям, сложно сказать. Скорее всего, никак, поскольку позиция властей заключается в том, что ничего страшного нет и выборы можно проводить без каких-либо сносок на ситуацию. Хотя на данный момент ежедневный прирост заболевших очень большой. Когда мы достигнем пика, сказать сложно. Возможно, это будет летом. И в таких условиях работа в одном помещении во время заседаний территориальных комиссий, которые будут формироваться сразу после объявления выборов, может представлять угрозу членам комиссий. Мы предлагаем заседания, особенно первые, проводить в онлайн-режиме.

— Но ведь в опасную ситуацию в условиях пандемии попадут и те, кто пойдет на избирательные участки?

— Да, но в нашей стране вряд ли возможны другие формы. У нас есть предложения и по этому поводу, например, производить подсчет голосов в режиме видео-конференций, чтобы у аккредитованных наблюдателей, доверенных лиц кандидатов в президенты и представителей СМИ была возможность наблюдать за всеми этапами подсчета, получать копии протокола результатов голосования в электронном виде. Но кроме физического голосования, например, голосования по электронной почте, вряд ли возможно будет что-то предусмотреть.

— Как можно сегодня оценить политическую активность белорусов в условиях пандемии?

— Это вызов для всех. Особую политическую активность на данный момент сложно себе представить, как и то, как будут проводиться предстоящие выборы. Традиционно оппозиция использовала такие формы, как сбор подписей путем пикетирования на улицах, обхода квартир. А как это все будет проходить в условиях пандемии, сложно себе представить. И тут в качестве уязвимой группы оппозиция как раз и находится. Понятно, что власти подписи за Лукашенко соберут, традиционно будет использоваться административный ресурс. А вот оппозиции собрать сто тысяч подписей будет довольно сложно.

Все это создает абсолютно новую ситуацию, и как она будет развиваться дальше, сказать сложно. Таких выборов у нас еще не было.