30 апреля эксперты ВОЗ рассказали о неизбежности второй волны эпидемии коронавируса в мире.

Специалисты во время брифинга сообщили, что инфекция COVID-19 неизбежно начнет распространяться снова. Скорее всего, это произойдет осенью и может проявиться в виде небольших вспышек.

Эксперты отмечают, что пока мы не получим вакцину, будут новые волны или множество вспышек, которые придется переживать. По прогнозу ученых, основная волна заболеваний в большинстве стран спадет уже к концу мая.

Осень и зима — это период, когда сочетание климатических, поведенческих и иммунологических явлений способствует появлению вируса. По этой причине очень важно не ускорить возобновление полноценной социальной активности. В противном случае, вместо того, чтобы подготовиться ко второй волне эпидемии, мы можем столкнуться с проблемами еще летом.

Общество должно научиться жить с этим вирусом, поддерживая определенные меры безопасности, пока не получит вакцину, которая позволит им выработать так называемой стадный иммунитет, отмечают специалисты.