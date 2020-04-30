Рядом с похоронным бюро в нью-йоркском Бруклине обнаружили грузовики с десятками тел. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает сообщает New York Times.

Издание сообщает, что жители соседних домов пожаловались в полицию на неприятный запах. Приехав на место, правоохранители обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел.

Один из чиновников рассказал изданию, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры. Пока не известно, могли ли эти люди быть заражены коронавирусом.

В NYT отметили, что похоронные организации испытывают большую нагрузку в связи ростом количества смертей из-за COVID-19.

CNN уточняет, что речь идет о четырех грузовиках, в которых обнаружили 60 тел, по меньшей мере один из грузовиков не был охлажден.

Город является эпицентром вспышки коронавируса в США в течение нескольких недель, с 17 589 подтвержденными и вероятными смертельными случаями от COVID-19, согласно данным на сайте города.