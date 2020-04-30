После того, как коронавирус выявили у педагога одной из школ Бреста, всех учеников начальных классов отправили на удаленное обучение.

По данным белорусских СМИ, положительным оказался тест учительницы начальных классов средней школы № 33 города Бреста.

В настоящее время педагог уже находится в больнице, сообщается со ссылкой на администрацию данного учебного заведения. Эпидемиологи устанавливают круг контактных лиц.

Учеников младших классов после случившегося было решено перевести на дистанционное обучение.