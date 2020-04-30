В Беларуси на 30 апреля выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 14027 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,9% от количества проведенных тестов. Всего проведено 176 тыс. 625 тестов.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.

В мире к утру 30 апреля подтверждено 3216777 случаев заражения. За сутки увеличение составило 2,6% (81537 положительных тестов на коронавирус).