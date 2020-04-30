Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, начнут оплачивать услуги газоснабжения и теплоснабжения по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, с 1 мая 2021 года.

Это следует из постановления Совмина 23 апреля 2020 года № 252, которым вносятся изменения в постановление Совмина от 24 апреля 2018 года № 314. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале.

Напомним, в соответствии с первоначальным текстом постановления № 314, трудоспособные граждане, не занятые в экономике, начали оплачивать по полной цене стоимость горячего водоснабжения с 1 января 2019 года.

Газоснабжение (при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов) и теплоснабжение они должны были начать оплачивать по полной цене с 1 октября 2019 года, но срок позднее был перенесен на 1 мая 2020 года.