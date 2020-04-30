Пресс-секретарь Министерства обороны Наталья Гаврусик сообщила 30 апреля, что китайские и российские военные отказались от участия в параде Победы 9 мая в Минске.

«Российские и китайские военные ведомства объявили, что решили не отправлять военнослужащих для участия в военном параде в Минске 9 мая», — сказала Наталья Гаврусик, передает Радио “Свабода”.

По словам представительницы Минобороны Беларуси, ей неизвестно об отмене парада. А, по крайней мере, одна генеральная репетиция парада еще будет устроена до 9 мая. Но ее дата неизвестна.