Регистрация на централизованное тестирование пройдет с 2 мая по 1 июня. В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой схема подачи документов в пункты регистрации и получение пропуска на ЦТ изменились, сообщили «Минск-Новости» в Республиканском институте контроля знаний.

Подробную информацию об этом РИКЗ вывесил на своем сайте.

Абитуриент вначале должен заполнить цифровое заявление и отправить его на электронную почту желаемого пункта регистрации в период с 2 мая по 1 июня. Не позднее чем через один рабочий день ему придет ответ с указанием лицевого счета и времени, когда нужно явиться в пункт регистрации за пропуском. Выпускник через ЕРИП вносит плату за участие в ЦТ и ждет назначенной даты.

— Уникальность этого года в том, что мы должны не только организовать удобную подачу документов на ЦТ, но и сделать этот процесс безопасным, — отмечает директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. — У абитуриентов будет возможность решить ряд вопросов дистанционно — заполнить электронное заявление, осуществить оплату. Все это сократит время нахождения в пункте регистрации ЦТ. Самое главное, поступающему будет назначено время, когда он сможет прийти и с учетом всех эпидемиологических мероприятий оперативно получить пропуск.

В прошлом году для прохождения ЦТ зарегистрировались около 76 900 человек. В нынешнюю вступительную кампанию ожидаются схожие цифры.