29 апреля 2020 года Польша продлила закрытие границ для иностранцев. Об этом сообщает Министерство внутренних дел и администрации страны.

«Пограничный контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией был продлен еще на 10 дней — с 4 по 13 мая этого года», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ограничения при въезде иностранцев в Польше сохраняются: попасть в страну могут только те иностранные граждане, которые являются супругами или детьми польских граждан, дипломаты и члены их семей, а также некоторые другие категории лиц.

Напомним, на 29 апреля в Польше зафиксировано 12 640 случаев заражения коронавирусом, жертвами стали 624 человека.