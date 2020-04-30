Белорусы продолжают сохранять коронавирусный пессимизм. В апреле количество тех, кто считает, что ситуация с COVID-19 ухудшится, по сравнению с мартом выросло.

67% белорусов считает, что ситуация с коронавирусом в течение последнего месяца ухудшилась. 29% отметили ее улучшение, а еще 4% не заметили изменений. Такие данные 29 апреля в ходе онлайн встречи на тему «Как пандемия меняет жизнь белорусов» представил руководитель исследовательских проектов исследовательской компании SATIO Филипп Биканов. Встреча была проведена в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам».

Как отметил Филипп Биканов, если в ходе проведенной в марте первой волны исследования, которая была посвящена реагированию белорусов на коронавирус, ухудшения ситуации ожидало 62% респондентов, то в апреле ухудшения стало ждать уже 66% опрошенных.

Люди с высшим образованием по-прежнему были более пессимистичны в прогнозах. В то же время респонденты, у которых есть близкие, подверженные высокому риску в случае заражения коронавирусом, также оказались пессимистичнее. Из их числа ожидает ухудшения ситуации в Беларуси 75,2% опрошенных.

Согласно опросу, треть респондентов считает, что распространение коронавируса закончится только к концу года. Даже оптимисты ожидают улучшение ситуации не ранее, чем через 1-2 месяца.

Больше всего белорусы боятся роста числа заболевших. Такое опасение высказало 70% опрошенных. 53% сказало, что вырастет количество вынужденных отпусков за свой счёт. 51% — ожидает сокращения зарплаты. При этом 42% опасается роста безработицы и лишь 33% боится, что система здравоохранения не справится с нагрузкой.

Как отмечают в SATIO, ожидания и опасения как экономических, так и проблем системы здравоохранения значительно пессимистичнее у тех, кто считает, что ситуация с коронавирусом усугубится, а также у тех, чьи близкие подвержены риску тяжелого течения болезни.

В свою очередь, академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, комментируя результаты опроса констатировала, что в Беларуси, по сравнению с другими странами, много махровых пессимистов, которые ждут длительного влияния коронавируса на экономику. Возможно это связано с большим опытом взаимодействия с экономическими кризисами.

Вместе с тем, 52% опрошенных, по словам Катерины Борнуковой, в апреле заявили, что их доходы уже снизились. В марте об этом сообщали 45% респондентов.