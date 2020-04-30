Беларусь заняла четырнадцатое место в списке из 15 стран, которые определили 92,9% мирового экспорта огурцов в 2019 году.

Данный список опубликовала аналитическая платформа World’s Top Exports (WTEx). Эксперт Даниель Воркман приводит таблицу, в которой доля нашей страны от всеобщего экспорта огурцов составляет 0,5%. В денежном выражении это 14,1 млн долларов США. Несмотря на успехи экспорта по данной позиции, с 2015 года положительное сальдо между стоимостью экспортируемых огурцов и импортными закупками по этому же товару снизилось на 5,3%.

Самые успешные экспортеры огурцов – Испания, Мексика и Нидерланды, которые вместе составили 68,3% всего экспорта этого продукта в мире. Среди пятнадцати есть наша страна-соседка Польша (0,7%), но ни Украины, ни России там нет.