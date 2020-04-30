Первое мая в этом году пройдет без митингов и шествий.

Об этом TUT.BY рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси.

— В связи с эпидемиологической ситуацией 1 мая по всей стране отменены митинги и шествия, — сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Ситуация, когда Первомай проходит без митингов, случалась и раньше. В 2016 году, когда День труда совпал с Пасхой, в Минске также были отменены массовые шествия и митинги.

— Празднования тогда были, но не очень активные, — уточнили в пресс-службе.

По данным на 30 апреля, в Беларуси зарегистрировано 14 027 случаев COVID-19. За последние сутки прирост составил 846 новых случаев. Выздоровели и выписаны 2386 пациентов. За весь период распространения инфекции умерли 89 пациентов (плюс пять за последние сутки).

Перенести все массовые мероприятия, включая спортивные, культурные, политические и религиозные, Беларуси рекомендует и Всемирная организация здравоохранения. Об этом говорится в отчете миссии ВОЗ по результатам визита в Беларусь с 8 по 11 апреля.

— Беларусь вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения, что особенно заметно в отдельных частях страны, включая столицу Минск, город Витебск и Витебскую область, — считают в ВОЗ. — Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии.

Прежде всего эксперты указывают на необходимость усиления мер физического дистанцирования.