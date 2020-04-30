Минский автомобильный завод отправляет работников на «каникулы» с 4 по 8 мая. Эти рабочие дни на предприятии решили перенести на осень-зиму этого года. При этом специалисты некоторых подразделений будут работать в выходные и праздничные дни, среди них — автобусное производство. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали на предприятии.

На предприятии решение перенести рабочие дни пояснили тем, что в России нерабочие дни из-за эпидемической ситуации продлили до 11 мая. Производство во многом завязано на этой стране — от комплектующих до поставки готовой продукции.

При этом работники некоторых подразделений будут работать из-за загруженности в выходные и праздничные дни (в том числе также 1 и 9 мая), среди них — автобусное производство.

Ранее на предприятии рассказывали, что рассмотрели разные варианты возможных стрессовых ситуаций и мер реагирования на них. «На сегодня мы работаем, в первую очередь производственные подразделения в любом случае будут работать, потому что заказы у нас есть. А что касается стрессовых сценариев, они у нас тоже предусмотрены, будем реагировать по ходу. На каждый вариант заготовлены меры реагирования», — уточняли на предприятии.