За последние три года объем иностранной безвозмездной помощи Беларуси составил около 240 млн. долларов США.

Такая цифра прозвучала 30 апреля на совещании у президента, посвященном регулированию таких поступлений.

Александр Лукашенко обратил внимание, что на данный момент треть поступлений прямой социальной направленности не имеет. К примеру, часть средств идет на укрепление материально-технической базы отдельных организаций, оплату их общехозяйственных расходов. «Мы такую деятельность льготировать прекратили несколько лет назад, и я думаю, что ни в коем случае здесь нельзя что-то менять, я поручил выработать предложения по совершенствованию порядка действий с безвозмездными финансовыми потоками. Работа над возможными корректировками велась под руководством управляющего делами, главы Администрации президента и председателя Комитета государственного контроля»,– отметил глава государства.

По его словам, Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей. Он сказал: «Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге».

«Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны», – заявил Александр Лукашенко, пояснив, что на гуманитарной помощи выросла оппозиция власти.