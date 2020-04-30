В Индии в возрасте 68 лет скончался известный актер Риши Капур. Он был представителем знаменитой актерской династии, сыном Раджа Капура. О смерти Риши Капур сообщил в Twitter член парламента, лидер партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди. Актер долгое время лечился от рака.

«Это ужасная неделя для индийского кино, с уходом другой легенды, актера Риши Капура. Замечательный актер, с огромным числом поклонников из разных поколений, его будет очень не хватать», – написал Ганди.

Он выразил соболезнования семье актера и отметил, что друзья и поклонника Риши Капура во всем мире скорбят.

В свою очередь голливудская актриса индийского происхождения Приянка Чопра на своей странице в Twitter назвала смерть Риши Капура концом эпохи. Она отметила также его неизмеримый талант и искреннее сердце.

Риши Капур родился 4 сентября 1952 года в Бомбее (теперь – Мумбаи). Он был средним сыном актера Раджа Капура. Впервые начал сниматься в 1970 году. За свою карьеру сыграл в десятках фильмов, среди них «Бобби», который стал в Индии популярным. Также Риши Капур снимался в советско-индийской ленте «Черный принц Аджуба». В последние годы занимался продюсерской и режиссерской деятельностью.