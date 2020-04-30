В Гродно заработал супербыстрый станок из КНР для производства масок, сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк, передает БЕЛТА.

По его словам, станок работает уже три дня и «печатает» их по 30 тысяч в день. А скоро будет по 60 тысяч масок в сутки.

Маски печатаются из нетканого материала — спанбела. В ближайшее время поступит особо фильтрующий материал, который задействуют в производстве.

Борис Андросюк обратил внимание, что на сегодня в системе «Белфармации» и «Белмедтехники» есть более 4,5 млн масок. И около 1,5-2 млн масок отшивается ежедневно. «Ажиотаж, конечно, спал. Если раньше продавалось по 100-300 тыс. масок, то сейчас продажи снизились до 70-80 тыс. Население уже спокойно к этому относится», — констатировал он.