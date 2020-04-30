Свою 72-ю годовщину государство Израиль празднует в необычных условиях. Никогда еще за всю свою историю страна не подвергалась таким испытаниям.

Закрытые границы, ограничение передвижения граждан, застывшая экономическая деятельность – все это печальные признаки эпидемии коронавируса, эпидемии страха, охватившей весь мир.

И все же, Израиль празднует. Малый воздушный парад стал настоящим салютом героическим медикам, сражающимся за жизни людей. Маршрут движения самолетов был специально рассчитан так, чтобы их смогли увидеть врачи и пациенты всех больниц.

С целью предотвращения массовых скоплений граждан правительство было вынужденно на целые сутки ввести строгий карантин.

С 17.00 28 апреля жителям было разрешено покидать жилища лишь в самых крайних случаях. И вечером граждане вышли на балконы и во дворики частных домов, вывесили государственные флаги, пели песни и поздравляли друг друга.

В 20.00, после того, как были завершены мероприятия, посвященные Дню Памяти Павших, началась праздничная церемония в Иерусалиме на горе Герцля.

В этот раз она, разумеется, проходила без обычного скопления публики. Премьер-министр Биньямин Нетаньягу обратился к израильтянам с приветственной речью.

Он заверил граждан, что испытания, выпавшие на их долю, не вечны и люди обязательно вернутся к нормальной жизни. Глава правительства особо подчеркнул важнейшую роль израильских медиков в борьбе с эпидемией и выразил им горячую благодарность.

Церемония зажжения 12 факелов прошла в торжественной обстановке. Первый факел зажег лидер «Кахоль Лаван» и спикер кнессета Бени Ганц, поздравивший весь народ с праздником.

Общественные деятели, артисты, ученые, волонтеры, участвовавшие в зажжении факелов, символизировали единение граждан в этот трудный час.

Почетное право зажечь факел получили и трое израильских медиков, непосредственно борющихся с эпидемией: профессор Гила Рахав, медбрат Ахмед Блауне и медсестра Яэль Виложни-Азулай.

После этого состоялся торжественный концерт с участием звезд эстрады. По окончании церемонии все участники спели государственный гимн «Атиква». И завершил все праздничный салют. Миллионы израильтян могли наблюдать все это в прямом эфире.

Несмотря на объявленные меры и запреты, множество израильтян ближе к ночи вышли на улицу. Грохотали фейерверки, звучала музыка и слышался смех. Эпидемия не заставила людей впасть в уныние и потерять присутствие духа.

Все мероприятия 29 апреля – праздничные концерты, приветствия президента, вручения государственных наград, транслировались по телевидению и на новостных сайтах в интернете. Праздник не может отменить никакая эпидемия!