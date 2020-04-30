Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожертвовала ЮНИСЕФ (детскому фонду ООН) $100 тысяч для помощи и защиты детей во время пандемии COVID-19, сообщает The Guardian.

Эти деньги Тунберг ранее получила от датской неправительственной организации Human Act.

По словам 17-летней экоактивистки, пандемия коронавируса стала таким же «кризисом в отношении прав детей», как и климатический кризис.

«Я прошу всех присоединиться ко мне и поддержать чрезвычайно важную работу ЮНИСЕФ, направленную на спасение жизни детей, защиту их здоровья и продолжение их обучения», − заявила Тунберг.

17-летняя Грета Тунберг начала выступать в защиту окружающей среды с середины 2018 года − каждую пятницу она устраивала одиночный пикет у парламента с призывом принять решительные меры для борьбы с изменениями климата. Девушка держала плакат с надписью: «Школьная климатическая забастовка».

Спустя год, в сентябре 2019 года 4 млн человек по всему миру последовали ее примеру и вышли на глобальную климатическую забастовку. Тогда же она выступила в ООН.

Деятельность Греты поддерживают многие политики и знаменитости. Ранее она встречалась с генсеком ООН Антониу Гуттерришем, актером Арнольдом Шварценеггером и принцем Чарльзом.

В феврале Тунберг второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира. Компания BBC Studios планирует снять про нее сериал. Также в честь экоактивистки назвали новый вид улиток.

11 декабря 2019 года журнал Time признал Грету Тунберг человеком года. Журнал Forbes внес Грету Тунберг в список 100 самых влиятельных женщин − экоактивистка оказалась на последнем месте.

Также школьница стала одним из лауреатов премии «За достойный образ жизни» (Right Livelihood Award) в 2019 году. Эту премию присуждают за работу в области окружающей среды и прав человека и часто называют альтернативной Нобелевской премией