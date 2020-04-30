Жительница французской коммуны Вирвинь в Па-де-Кале во время карантина на фоне коронавируса решила развлечься и повеселить соцсети забавным видео, чтобы поднять настроение.

Девушка опубликовала шестисекундный ролик в соцсетях, снятый на лугу перед коровами. На кадрах видно, как она танцует перед стадом. Сначала коровы не реагируют на ее движения, но когда она внезапно подняла руки вверх и направилась к ним, реакция последовала незамедлительно. Животные в страхе разбежались во все стороны.

Ролик разлетелся по соцсетям, набрав миллионы просмотров.