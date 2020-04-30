«Белорусская калийная компания» (БКК, трейдер «Беларуськалия») достигла соглашения о цене контракта с Китаем на поставку хлоркалия в 2020 году — $220/т, со снижением на $70/т к уровню предыдущих договоров, следует из сообщения компании.

Объем поставок не раскрывается.

«Цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка», — отмечает БКК.

Цена контракта оказалась ниже ожиданий аналитиков «ВТБ Капитала», чей прогноз составлял $230/т.

Спотовые цены на хлоркалий упали с начала года в отсутствие китайского контракта на 24%, до $215/т (CFR Brazil), минимума с I квартала 2007 года, отмечали аналитики. Переговоры по контракту затянулись из-за вспышки COVID-19: в I квартале импорт хлоркалия Китаем сократился на 30%, а запасы оставались на высоком уровне.

Китайский контракт традиционно задает минимальный уровень цен на мировом рынке хлоркалия. Предыдущие контракты с Китаем были заключены по цене $290 за тонну CFR и действовали по июнь 2019 года.