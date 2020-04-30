К Дню Победы «Белтелеком» традиционно проводит акции для ветеранов Великой Отечественной войны.

Инвалидам и ее участникам предоставляются бесплатные междугородные телефонные разговоры по Республике Беларусь с домашних телефонов, в отделениях почтовой связи и с выделенных телефонов госпиталей.

Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, на доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными службами, в том числе организованными по междугородному принципу.

Участникам акции можно воспользоваться предоставляемой услугой c 00.00 часов 7 мая до 24.00 часов 11 мая автоматическим способом или с помощью телефониста с квартирных телефонов, абонентами которых являются герои Советского Союза; полные кавалеры ордена Славы; инвалиды и участники Великой Отечественной войны; лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах; лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшие общеустановленного пенсионного возраста.

Бесплатный звонок можно осуществить самостоятельно, набрав номер вызываемого абонента, или заказать телефонный разговор с квартирного телефона с помощью телефониста. Заказы бесплатных междугородных телефонных разговоров будут приниматься по телефонам:

для абонентов г. Бреста и Брестской области – 8-18;

для абонентов г. Витебска и Витебской области – 8-18;

для абонентов г. Гомеля и Гомельской области – 8-13;

для абонентов г. Гродно и Гродненской области – 8-13;

для абонентов г. Минска и Минской области – 8-13, 8-18;

для абонентов г. Могилева и Могилевской области – 8-18.

Участникам Великой Отечественной войны будет также предоставлена возможность бесплатно осуществить местные, междугородные, международные разговоры по сервисным телефонным картам (СТК) номиналом 16000 тарифных единиц. Справки по предоставлению телефонных разговоров при помощи сервисных телефонных карт можно получить по телефону 176 или 8 805 100 4444.

«Белтелеком» также ежегодно продлевает срок действия акции «День Победы с ZALA», в рамках которой инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно подключиться к базовому пакету «Стандарт ТВ» эфирного телевидения ZALA, к базовому пакету «Премьера» интерактивного телевидения ZALA и пользоваться услугой без абонентской платы.

В честь 75-й годовщины Победы с 1 мая по 31 августа 2020 года включительно проводится республиканская акция «75 лет Победы с ZALA для новых абонентов».

В соответствии с условиями акции физическим лицам, достигшим возраста 75 лет, которые не подключены к услугам телевидения от РУП «Белтелеком» или по адресу регистрации и/или проживания которых не предоставляются услуги телевидения, предлагается подключиться к базовому пакету «Премьера» интерактивного телевидения ZALA или базовому пакету «Стандарт ТВ» эфирного телевидения ZALA без установочной платы и со 100-процентной скидкой на абонентскую плату в течение 3 месяцев с момента подключения.

Подключение новых абонентов к услугам телевидения осуществляется при наличии технической возможности в сервисных центрах.