Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принято положительное решение о внесении в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии дополнений в части обращения с ядерным топливом (свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании на Белорусской АЭС).

Данное решение базируется на обобщающем заключении Госатомнадзора по результатам экспертного заключения ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси в отношении документов, обосновывающих безопасность, рассмотрения этих документов и экспертного заключения в Госатомнадзоре, а также проведенных Госатомнадзором оценки соответствия принятых ГП «Белорусская АЭС» организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом (свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании на Белорусской АЭС) и целевой проверки готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива в феврале-марте 2020 года.

В развитие решения коллегии МЧС, в соответствии с Единым перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, государственному предприятию «Белорусская АЭС» выдано разрешение Госатомнадзора на ввоз в Республику Беларусь свежего ядерного топлива.