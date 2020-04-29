Viber - самый популярный видеомессенджер в Беларуси во время пандемии

В Европе Viber был назван самым популярным мессенджером лишь в 5 странах. Европейским лидером стал WhatsApp — его выбирали в 22 государствах.

Команда аналитиков Picodi.com решила проверить, какие приложения для видеосвязи получили самую большую популярность в последнее время.

Эксперты проанализировали количество поисковых запросов, связанных с парой десятков мессенджеров крупных и нишевых компаний, таких как: Google, Microsoft, Facebook, Rakuten, Line Corporation.

Бесспорным европейским лидером стал «WhatsApp» — его выбирают чаще всего аж в 22 странах. Это приложение занимает первую строчку рейтинга на территории от Португалии и Испании до Германии. В России и Латвии также зафиксирован бум интереса к зелёному мессенджеру.

В 14 странах чаще всего используют приложение «Zoom». Программа пользуется большим спросом в некоторых странах Балтии (Литва, Эстония), в Молдове и Украине, а также на севере Европы (Великобритания, Норвегия).

«Ветераном» среди видеомессенджеров — «Skype’ом» — предпочитают пользоваться в Польше, Словакии, Венгрии и Греции.

«Viber» пользуется наибольшей популярностью в Беларуси, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии. «Microsoft Teams» нашёл отклик в сердцах пользователей в Болгарии, Хорватии, Грузии и Лихтенштейне. И только жители Дании во время пандемии отдают предпочтение «Google Meet».

Методология

Рейтинг основан на сравнении количества запросов о 19 видеомессенджерах в поисковой системе Google (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner).