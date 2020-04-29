Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.

Об этом в среду, 29 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пишут «Известия».

«В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тысяч коек. Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса», — говорится в публикации.

Днем ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек для пациентов с коронавирусом в российских больницах. Однако в ряде регионов, по его словам, могут потребоваться дополнительные места.

По последним данным, всего в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, 867 пациентов скончались.