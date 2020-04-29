14 апреля авторы петиции «Налог и техосмотр» отправили ее в Министерство финансов Республики Беларусь. В ней они предлагали отменить налоги на дороги, а вместо этого поднять, стоимость ТО. Под петицией подписались 129 человек.

22 апреля от Министерства финансов был получен ответ. В нем говорится, что «предложенный порядок уплаты «транспортного налога» по своей сути не отличается от действующего порядка уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (далее – госпошлина), поскольку предусматривает его взимание в виде однократного платежа при прохождении государственного технического осмотра транспортных средств». В качестве единственного отличия приводится более низкий размер платы за прохождение технического осмотра по сравнению со ставками госпошлины.

Минфин сообщил, что уже подготовлен проект указа президента Беларуси «О плате за пользование автомобильными дорогами Республики Беларусь и отдельными элементами улично-дорожной сети», в котором планируется «отвязать» уплату госпошлины от прохождения технического осмотра транспортных средств и взимать в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении.

Сообщается, что «взимание платы будет осуществляться по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия в дорожном движении». Те, кто будет использовать транспортные средства нерегулярно, согласно проекту указа, смогут вносить плату ежемесячно не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении. Если транспортное средство не будет эксплуатироваться, то и плата взыматься не будет.

Также в проекте указа говорится, что для тех, кто оплатит 12 и более месяцев подряд, будет использован понижающий коэффициент 0,8, что поможет снизить размер платы на 20% (по сравнению с действующим порядком).