Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 апреля 2020 года №39, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 мая по 31 июля в расчете на месяц составит Br406,04 (с 1 февраля по 30 апреля действовал соответствующий размер МПБ в размере Br374,89).

Также постановлением Минтруда установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br437,84; трудоспособного населения — Br513,77; пенсионеров — Br398,4; детей в возрасте до 3 лет — Br340,01; детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br434,64; детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br441,79.