20 апреля в районный отдел внутренних дел Калинковичского райисполкома с заявлением о пропаже сына 1973 года рождения обратилась мозырянка. Женщина рассказала, что 6 апреля сын направился в деревню Слободка, где проживал, но до места назначения не добрался. Все это время его сотовый телефон тоже недоступен.

Сотрудники уголовного розыска тут же приняли меры для розыска мужчины. Среди версий, которые отрабатывали сыщики, была и криминальная.

Спустя три дня оперативники отдела внутренних дел примерно в ста метрах от автодороги, идущей от Ситнянского кольца на Хойники, обнаружили труп мужчины. По словам сотрудников уголовного розыска, в поиске пропавшего к месту оказалась и помощь волонтеров из «Симурана». Вскоре сыщики установили, что к исчезновению мужчины может быть причастен ранее судимый 19-летний житель одной из деревень Хойникского района. Они выяснили, что пропавший мужчина и подозреваемый вместе ловили попутку, так как ехали в одном направлении. Конфликт между ними вспыхнул после того, как они совместно распили спиртное. В ходе выяснения отношений подозреваемый до смерти избил жертву, а затем спрятал в лесу его труп.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ведется следствие.