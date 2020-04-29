30 апреля в 16:00 руководство Белорусского национального технического университета будет отвечать на вопросы в прямом эфире.

Стрим пройдет на YouTube канале учебного заведения. В нем планируется участие ректора С.В. Харитончика, а также проректоров по учебной работе. Об этом сообщил новостной сайт вуза.

Думается, таким образом администрация БНТУ решила не только остудить страсти вокруг переселения заразившихся коронавирусом студентов из одного общежития в другое, но и разъяснить обучающимся «на удаленке», как им готовиться к экзаменационной сессии.