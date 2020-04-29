В Беларуси родителям на больничном с детьми, которые относятся к контактам первого или второго уровня по COVID-19, выплатят пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднедневного заработка.

Министерство труда и социальной защиты опубликовало комментарий к указу президента Беларуси от 24 апреля №143 «О поддержке экономики» в части выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Пунктом 15 указа предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком до 10 лет, посещающим учреждение дошкольного или общего среднего образования, если этот ребенок относится к контактам первого или второго уровня при наличии одного или нескольких респираторных симптомов.

Назначаться данное пособие будет в порядке, установленном Совмином для назначения пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет).

«Период пребывания на листке нетрудоспособности по данному случаю временной нетрудоспособности – до 14 календарных дней, размер оплаты – 100% среднедневного заработка с первого дня пребывания на листке нетрудоспособности», – сказано в комментарии.

Документ вступил в силу 25 апреля 2020 года. Действие пункта 15 указа определено до особого решения президента Республики Беларусь.

Как отмечено в комментарии, ранее временная нетрудоспособность в связи с уходом за таким ребенком устанавливалась на срок его пребывания в самоизоляции, установленный законодательством и выдавалась справка о временной нетрудоспособности, которая служила документом, подтверждающим освобождение от работы и не подлежала оплате.