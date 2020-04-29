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Директор речицкого частного предприятия в сговоре с учредителем фирмы два года назад получил банковский кредит на сумму более 30 000 рублей. Срок погашения истек, но денег банк так и не увидел.

Как сообщает местный портал «Дняпровец», кредит достался руководству предприятия обманом: они предоставили в банк ложные договоры купли-продажи оборудования, передаваемого в залог.

До конца 2019 года нужно было погасить кредит, однако это до сих пор не сделано. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет тюрьмы. Ведется предварительное расследование.

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