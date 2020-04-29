В четверг, 30 апреля, традиционно в 21 час закроется для автомобильного движения путепровод на улице Ленина. До 5 утра 1 мая будет набирать прочность бетон.

– Мы объединим два центральных пролета: третий–четвертый и четвертый–пятый, – делится информацией Михаил Терешко, главный инженер МСУ-3. – И это будет последнее закрытие путепровода.

Изначально планировалось, что мостостроители будут полностью перекрывать путепровод 18 раз, однако за счет работ по объединению сразу двух пролетов в один количество закрытий сократилось до 12.

Какие работы дальше на повестке дня?

– Будем заниматься тротуарами – подходами к путепроводу со стороны улиц Баранова и Фроленкова, укладывать гидроизоляцию на проезжую часть, ставить перила, – все по плану, – подытоживает Михаил Терешко.