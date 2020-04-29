На премию «Оскар» в 2021 году впервые смогут претендовать фильмы, показанные онлайн, а не в кинотеатрах.

Из-за пандемии коронавируса американская Академия кинематографических искусств и наук изменила правила отбора фильмов, которые будут претендовать на премию «Оскар» в 2021 году. Как сообщила пресс-служба Академии во вторник, 28 апреля, к участию в 93-й церемонии впервые будут допущены картины, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию «Оскар» был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день. Однако на фоне пандемии SARS-CoV-2 с 16 марта все кинотеатры Лос-Анжелеса были закрыты.

Именно поэтому организаторы конкурса приняли решение допустить к участию в нем фильмы, которые были предназначены для просмотра в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервере (видео по запросу).

Как номинировать на «Оскар» онлайн-фильм

Владельцы картин, претендующих на «Оскар», должны предоставить членам киноакадемии их копии для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня выхода фильмов онлайн. При этом ленты должны соответствовать всем прочим критериям, необходимым для выдвижения на «Оскар», оговаривается в сообщении Академии.

Исключение из правил распространяется только на конкурс 2021 года и «будет отменено в тот день, который определит Академия, и когда кинотеатры вновь откроются в соответствии с федеральными, государственными и местными предписаниями и критериями», подчеркнули в пресс-службе.

«Академия убеждена, что не существует лучшего способа пережить волшебство кинофильма, чем увидеть его на экране кинотеатра. Наше убеждение на этот счет остается неизменным и непоколебимым», — говорится в сообщении.

93-я церемония вручения кинопремии «Оскар» должна состояться 28 февраля 2021 года.