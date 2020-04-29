США за минувшие сутки преодолели миллионный рубеж по количеству заболевших, но в целом число инфицированных в мире, по данным ВОЗ, сокращается день ото дня.

Количество инфицированных новым типом коронавируса в мире превысило 3,1 миллиона человек, жертвами COVID-19 стали более 217 тысяч человек, таковы данные университета Хопкинса (США) на утро среды, сообщает Sputnik.

Первая десятка заболеваемости / смертности в мире выглядит так:

1. США 1 012 582 / 58 355

2. Испания 232 128 / 23 822

3. Италия 201 505 / 27 359

4. Испания 169 053 / 23 694

5. Великобритания 162 350 / 21 745

6. Германия 159 912 / 6 314

7. Турция 114 653 / 2 992

8. Россия 93 558 / 867

9. Иран 92 584 / 5 877

10. Китай 83 940 / 4 637

По данным ВОЗ число заразившихся коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 76 тысяч, но это почти на 9 тысяч меньше, чем за предыдущий день. Что же касается смертности, то количество летальных исходов (почти 4 тысячи за сутки), на тысячу меньше, чем днем ранее.

США: Трамп заявил о рекордном тестировании

Высокие данные по заболеваемости в стране Дональд Трамп объясняет высоким уровнем тестирования. США скоро выйдут на уровень тестирования на коронавирус до 5 миллионов человек в день, заявил Трамп во вторник.

«Мы скоро достигнем этого. Мы очень хорошо работаем с тестированием», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее он заявлял, что в день на коронавирус проверяется более 120 тысяч человек. С начала пандемии в США прошли проверку уже 5,6 миллиона человек. Выявлено более миллиона случаев заражения COVID-19. США находятся по этому показателю на первом месте в мире.

Китай готовится к открытию сессии

За сутки в Китае выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 23 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Из 22 зарегистрированных 21 – ввозной. Всего в Китае выявлено 1660 ввозных случаев коронавирусной инфекции. Ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

Центральное телевидение КНР сообщило накануне, что отложенная из-за эпидемии коронавируса ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей откроется 22 мая в Пекине. Это главное внутриполитическое событие Китая. Сессия должна была открыться 5 марта, но была отменена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Италия: результаты обнадеживают

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии с начала эпидемии за сутки выросло на 2091 и достигло 201 505, следует из сводки службы гражданской обороны.

Накануне было зарегистрировано 1739 новых случаев, что стало самым низким приростом с 10 марта. Максимальный был зафиксирован 21 марта – 6557 заражений.

Число погибших за сутки составило 382 человека, в понедельник эта цифра составляла 333, а в воскресенье — 260, что стало самым низким приростом с 14 марта. Антирекорд по смертности был установлен 27 марта — 969 человек.

Испания: 4 шага к нормальной жизни

План возвращения Испании к нормальной жизни включает 4 этапа. Первый начнут реализовывать 4 мая, сообщил на заседании правительства глава испанского правительства Педро Санчес.

Продолжительность каждой фазы составит две недели — один среднестатистический инкубационный период.

На нулевой фазе разрешат прогулки детей младше 14 лет в сопровождении одного взрослого на протяжении часа в сутки. Можно будет заниматься спортом на открытом воздухе в одиночестве или группой людей, которые проживают в одной квартире. Возобновится работа некоторых учреждений и ресторанов на вынос.

В рамках первой фазы при соблюдении строгих мер безопасности начнут открываться мелкие торговые точки, спортзалы, гостиницы. Разрешат ограниченно посещать храмы. Станет возможным перемещение внутри провинций.

На втором этапе при условии соблюдения социальной дистанции откроются внутренние помещения кафе и ресторанов, снова заработают кинотеатры и выставки. В храмы начнут допускать большее количество прихожан.

Третий этап подразумевает дальнейшее упрощение передвижения, при этом людям будет рекомендовано использовать маски, также будет необходимо продолжать поддерживать принятые нормы социальной дистанции.

Франция отменит пропуска

Во Франции граждане смогут с 11 мая передвигаться без специальных разрешений властей, заявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Но граждан старше 65 лет призвали продолжать соблюдать режим изоляции.

Многие предприятия после 11 мая смогут возобновить работу.

«Дистанционная работа должна быть сохранена повсюду, где это возможно, по крайней мере, в течение трех ближайших недель. Я это твердо требую от предприятий», — подчеркнул Филипп.

Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня. Закрытые сейчас рынки предполагается «в основном открыть» с учетом мнения местных властей в каждом конкретном случае.

Храмы открыты, но религиозные церемонии с участием верующих запрещены, как минимум, до 2 июня. В церемониях похорон, как и в настоящее время, пока смогут участвовать не более 20 человек. Откроются для посещения кладбища.

Собрания любого рода в общественных местах или в частной обстановке не должны объединять более 10 человек.

Перу: беспорядки в тюрьмах

Дочь экс-президента Перу Кейко Фухимори, которая сейчас отбывает тюремное заключение, заявила о бедственном положении с коронавирусом в тюрьмах страны и попросила срочно проверить заключенных на COVID.

«Срочно нужно провести тесты. Есть много заключенных с симптомами, которые не получают необходимой им помощи… У всех нас одинаковое право на жизнь. Я прошу компетентные органы принять меры для спасения заключенных и работников пенитенциарной системы», — добавила Фухимори.

Накануне в перуанской тюрьме Miguel Castro Castro произошли беспорядки, погибли девять заключенных. Протесты связаны с отказом правительства рассматривать возможность помилования в отношении отдельных групп заключенных. Проблемы с системой здравоохранения в тюрьмах существовали и раньше, но сейчас обострились на фоне пандемии COVID-19.

В Перу подтверждено 31 190 случаев заболевания коронавирусом, 854 погибли, 9179 пациентов поправились.

В России снова продлили каникулы

России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, скончалось 867 человек, за последние сутки в Москве умерли 67 человек, всего же в мегаполисе скончалось более 500 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

Постепенная отмена ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса может начаться в регионах уже с 12 мая. Поручение разработать план постепенного выхода из режима самоизоляции дал президент Владимир Путин.

При этом российский президент отметил, что в каких-то регионах страны режим ограничений будет смягчаться, а в каких-то наоборот ужесточаться. Руководство регионов будет иметь пространство для маневра, чтобы принимать нужные решения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.