Пересмотра цены поставок газа в Беларусь на 2020 год не предполагается, заявил в интервью «Интерфаксу» министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что цена на газ должна быть более адаптивной при текущем резком изменении экономической конъюнктуры. «Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — сказал Лукашенко во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

В свою очередь Новак заявил: «Мы исходим из того, что в начале года достигнуты договорённости по цене на газ для белорусских потребителей до конца 2020 года».

«И эта цена зафиксирована в соответствующем протоколе между правительством республики Беларусь и «Газпромом», и в контрактах между хозяйствующими субъектами, там тоже пересмотра никакого не предполагается. Наши компании взаимодействуют в соответствии с подписанными документами — цена $127 за тысячу кубометров», — добавил он.