На Сенненщине благоустраивают воинские захоронения

Как на Сенненщине ведется ремонт, благоустройство воинских захоронений, журналист посмотрел вместе с председателем районного Совета депутатов Михаилом Вилюгой.

Телефон у председателя райсовета практически не смолкает. Оно и понятно: пришла пора, которая требует активных действий по подготовке памятных мест к празднованию значимой даты.

— В нынешнем году в рамках Государственной программы на 2015-2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн на ремонт воинских захоронений в районе выделено пятнадцать тысяч рублей, — рассказывает Михаил Вилюго. – Проведены торги, на тендерной основе выбраны подрядчики, которые уже полным ходом выполняют заказы.

Всего в Сенненском районе зарегистрировано 48 воинских захоронений. Работа по благоустройству этих мест, текущему ремонту, поддержанию в надлежащем состоянии проводится постоянно. Где-то – силами сельских исполнительных комитетов, где-то помогают шефы. Свой вклад в увековечение памяти героев великой Отечественной вносит подрастающее поколение. Здесь же, возле памятников, братских могил проходят различные мероприятия, через эти точки на карте пролегают многие туристические маршруты школьников.

Ученики Ходцевской школы, к примеру, приняли участие в посадке молодых сосенок в деревне Мощены. Новые насаждения появились возле братской могилы, где захоронено 66 солдат, погибших на сенненской земле. В этом году здесь было удалено 115 аварийных деревьев, а на их месте работники сельисполкома, учреждений культуры, школьный десант высадили 75 сосен. В настоящее время ведется ремонт памятного места, уже освоено три с половиной тысячи рублей.

— Важное направление – установление фамилий погибших и нанесение их на мемориальные плиты, — отмечает председатель районного Совета депутатов. Его слова поддерживает и председатель Ходцевского сельского исполнительного комитета Александр Гордецкий:

— В нынешнем году на памятник, установленный на братской могиле в Ходцах, нанесли тридцать семь новых фамилий. Сделали это, как только получили официальное подтверждение данных.

Обновить табличку со списком погибших планируют в следующем году на воинском захоронении в деревне Латыголь. Сейчас там идут ремонтные работы: укладывают плитку, устанавливают бордюр, ограждение.

— Во время субботника приведем в порядок прилегающую территорию, — делится планами председатель Белицкого сельисполкома Василий Кошелев. На территории его сельсовета – два памятных места и пять воинских захоронений. Везде ведутся работы по наведению порядка, подключаются к ним и закрепленные организации, шефы.

— Дойти до каждого – это не только про ветеранов, — подчеркивает Михаил Вилюго. – В эти дни, когда до праздника Победы осталось совсем немного времени, нужно побывать на всех местах воинской славы: при необходимости подкрасить, убрать территорию, обновить памятник. Это святой долг – сохранить память о солдатах войны, из которой наш народ вышел победителем.

В этом году на средства, предусмотренные Государственной программой на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн, ремонт ведется на пяти воинских захоронениях. Накануне праздника все памятные места в районе будут благоустроены и приведены в порядок.