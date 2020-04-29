Проверка режима самоизоляции. Рейды, цель которых – пресечь распространение коронавирусной инфекции, — продолжаются. Контактов первого и второго уровней, а также лиц, вернувшихся из стран с неблагополучной по COVID-19 эпидобстановкой, мониторят медработники, специалисты санэпидемслужбы и сотрудники правоохранительных органов. Об алгоритме действий людей в погонах и о мерах в отношении тех, кто ставит под угрозу здоровье свое и окружающих, рассказал заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома Александр Архипенко.

От сержанта до офицера

Несение службы личным составом в нынешних условиях сопряжено с дополнительной нагрузкой. В рейдах задействован практически каждый сотрудник милиции: от сержанта до офицера. Списки людей, подпадающих под самоизоляцию, меняются. Постоянным остается лишь требование к правоохранителям – мониторинг каждого подконтрольного на протяжении четырнадцати дней.

Экипировка милиционеров в рейдах ничем не отличается от медицинской. Под защитным костюмом не рассмотришь звездочки на погонах, а лицо правоохранителей скрывают медицинские маски и респираторы. Меры предосторожности для сотрудников ОВД райисполкома никто не отменял.

Чтобы проверить местонахождение каждого из списка, нужно много времени: этап затворничества в стенах родного дома проходят как горожане, так и жители сельской местности.

Звонок в домофон многоэтажки не всегда сопровождается открытием входной двери. Но этот факт вовсе не ставит на человеке клеймо злостного нарушителя.

— Обязанности граждан, находящихся в самоизоляции, четко прописаны в Постановлении Совета Министров №208, — напоминает Александр Иванович. — Их передвижения ограничены. Правда, есть исключения, продиктованные крайней необходимостью. Можно сходить в ближайший продуктовый магазин и аптеку, вынести мусор.

Главная задача правоохранителей – убедиться в том, что подконтрольное лицо ответственно подходит к соблюдению правил самоизоляции. Кстати, их нарушение больно ударит по карману самих безответственных.

Дома безопасно. Даже для кошелька…

Именно люди в погонах вправе составить административный протокол в отношении тех, кто не печется о личном здоровье и ставит под угрозу безопасность окружающих. Штраф за нарушение правил самоизоляции приличный – до 50 базовых величин. А случаи привлечения к ответственности в Быховском районе уже имеют место быть.

К слову, выявить нарушителей «домашнего» режима помогают неравнодушные граждане. Звонок в дежурную часть с сообщением о том, что быховчанин на самоизоляции свободно разгуливает по городу, не остался без внимания. Сотрудники милиции выехали по месту проживания гражданина, убедились — дома его нет – и составили административный протокол. Свое отсутствие мужчина объяснил потом так: решил проведать мать, у которой проблемы со здоровьем. Правда, проявление сыновьего долга в данном случае, скорее, вызывает недоумение, нежели оправдывает мужчину: человеку, недавно вернувшемуся из страны, в которой регистрируются случаи инфекции COVID-19, заботу о немолодой родительнице стоит отложить на две недели. По решению суда эта беспечность стоила быховчанину 45 базовых величин. И это не предел!

Александр Архипенко предостерегает: за повторное нарушение режима самоизоляции предусмотрен административный арест до 15 суток.

«Не повезло» и жителю сельской местности, когда к нему нагрянула межведомственная группа. Как выяснилось, домашнее времяпрепровождение в недавнем гастарбайтер из России решил заменить… рыбалкой. Каким бы богатым не был улов, он вряд ли покроет сумму штрафа, которую вот-вот вынесет суд.

Грузоперевозки из Беларуси в РФ были источником дохода для еще одного жителя района. Правда, очередной рейс ему не удалось осуществить. Теперь к досаде из-за сорвавшейся поездки прибавилась еще одна неприятность – административный протокол за нарушение режима самоизоляции. Материалы уже переданы в суд.

— Не всегда граждане в полной мере осознают всю степень ответственности, возлагающуюся на них в течение четырнадцати дней самоизоляции, — подчеркивает заместитель начальника ОВД райисполкома Александр Архипенко. – Местонахождение нарушителей мы, как правило, вычисляем в течение получаса. Да и попытки обмануть сотрудников милиции все равно не увенчаются успехом.

Мужчина, который уверял, что вышел в магазин, а сам в это время находился в доме брата. Женщина – контакт первого уровня, также пренебрегшая правилами самоизоляции. По материалам административных протоколов, составленных на этих двух быховчан, пока проводятся проверки.

P.S. Административная ответственность – понятие, напрямую связанное с работой правоохранителей, но далеко не цель их деятельности. Ответственность самоизолированных перед собой и окружающими куда важнее…