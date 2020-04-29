Любой желающий может услышать выступления молодежи на темы, которые сегодня волнуют многих, на страничке UNICEF BELARUS в Facebook.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в этом году проводит традиционные UNICEF TALKS в онлайн-формате. Они будут проходить каждый день в 14:00 до 3 мая.

На повестке дня вопросы активизма, экологии, устойчивого развития, взаимоотношений с родителями, волонтерства, спорта. Организаторы призывают слушателей принимать участие в дискуссии и задавать свои вопросы в комментариях.

В прошлом году UNICEF TALKS проходили в оффлайн-формате и собрали вместе более 200 участников со всей Беларуси. Задача этого года – дать возможность голосам детей и подростков звучать чаще.

Проект был запущен в Беларуси в 2019 году по случаю 30-летия Конвенции ООН о правах ребенка. В премьерный год среди спикеров были волонтеры ЮНИСЕФ, представители партнерских организаций. Ребята делились со сверстниками своими историями, чтобы повысить их осведомленность о правах детей.

ЮНИСЕФ – это крупнейшая в мире организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, которая более 70 лет защищает права детей в более чем 190 странах и территориях.

В сложной эпидемиологической ситуации, когда множество детей остаются в самоизоляции, представительство Детского фонда ООН в Беларуси помогает им в саморазвитии.