Когда ждать окончания пандемии COVID-19 в Беларуси?

Аналитики Сингапурского университета технологии и дизайна проанализировали данные статистики по инфицированным COVID-19 в мире и составили прогноз для каждой страны.

В Беларуси, по их расчетам, пик выявляемости придется на 28-29 апреля, затем начнется спад.

97% всех случаев заражения будут выявлены к 3 июня, а к 15 июня таких случаев должно быть выявлено 99%. По мнению ученых, дата окончания пандемии в Беларуси — 14 августа.

По оценкам сингапурских ученых, к 29 мая в мире должно быть выявлено 97% от общего числа зараженных. Полностью же ситуация нормализуется к декабрю 2020 года.

В Беларуси 28 апреля зарегистрирован рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в сутки: +919. По последним опубликованным данным Минздрава, на 28 апреля зарегистрировано 12208 человек с положительным тестом на COVID-19 — это 7,5% от количества проведенных тестов. Проведено более 161 тысячи тестов. Выздоровели и выписаны почти 1993 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За все время распространения нового вируса в Беларуси умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.