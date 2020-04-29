Такая информация появилась на странице в Facebook Анны Канопацкой, бывшего депутата Палаты представителей. Экс-депутат хочет, чтобы в отношении действий министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника была проведена проверка.

Анна Канопацкая считает, что министр здравоохранения «совершил действия, максимально направленные на распространение эпидемии коронавирусной инфекции на территории Республики Беларусь; ввел в заблуждение свое непосредственное руководство и международные организации путем внесения ложных сведений и записей в официальные документы». Также, по ее мнению, Владимир Караник «дезинформировал население относительно опасности распространяемой коронавирусной инфекции».

Кроме того, экс-депутат считает, что министр здравоохранения ненадлежащим образом информировал свое руководство о характере распространения эпидемии по стране, а также тяжести последствий непринятия карантинных и противоэпидемиологических мер.

Анна Канопацкая написала в своем заявлении о том, что Владимир Караник не предпринял должных мер по «обеспечению подчиненного персонала надлежащими средствами индивидуальной и коллективной защиты» и «исполнению рекомендаций ВОЗ: по введению дистанционного обучения в учебных заведениях, по запрету массовых мероприятий, по установлению неотложных мер по социальному дистанцированию населения».

По ее мнению, такие действия Владимира Караника стали причиной «массовых заболеваний коронавирусной инфекцией и смертей как среди подчиненных Владимира Караника, так и среди населения страны».

Экс-депутат просит провести в отношении действий министра здравоохранения проверку, а при наличии в них состава преступления — вынести постановление о возбуждении уголовного дела.