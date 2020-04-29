Космический телескоп Hubble впервые зафиксировал распад ядра кометы в режиме реального времени. Он «пронаблюдал» за объектом под названием Atlas C/2019 Y4, сообщает сайт обсерватории.

На снимках видно, что ядро развалилось на 25-30 обломков, все они находятся в облаках пыли, рассеивающей солнечный свет.

Комету открыли сравнительно недавно – в декабре 2019 года. Она была такой яркой, что, по мнению астрономов, в мае должна была стать видимой в ночном небе невооруженным глазом. Но спустя несколько недель комета начала тускнеть.

Ученые предположили, что это происходит из-за постепенного распада ее ядра. Наблюдения подтвердили теорию. Hubble заснял комету, уже распавшуюся на части, 20 и 23 апреля, когда она проходила на расстоянии 145 млн км от Земли.

Причины, по которым Atlas стал разрушаться, пока неизвестны. Возможно, ядро стало слишком быстро вращаться вокруг своей оси.

Ранее ученые выяснили, где могла сформироваться первая межзвездная комета. По их данным, она «родилась» в условиях экстремального холода.