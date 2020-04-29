Годовая оценка по результатам трех четвертей. Как аттестуют учеников, которые не ходят в школу

В пятницу некоторые школы получили схему, которая разъясняет как выставлять четвертные и годовые оценки в этом году. В документе сказано: если ученик не ходит на занятия по заявлению родителей, то в журнале ставится отметка о пропуске. За четвертую четверть он будет не аттестован, годовая оценка выставляется по результатам трех четвертей, сообщает TUT.BY.

В схеме аттестации за четвертую четверть есть два главных пункта. Как выставить оценки тем, кто ходит на занятия, и тем школьникам, которые остались дома.

С первыми все просто: «Аттестация учащегося осуществляется с учетом его учебных достижений. Аттестация за год осуществляется по результатам четырех четвертей».

А как же будут оценивать тех, кто остался дома? Если школьник на индивидуальном обучении (например, на него переходят по состоянию здоровья — Прим. TUT.BY), то школа или гимназия разрабатывает для него индивидуальный учебный план, в журнале делается запись «изучает самостоятельно». «По итогам 4 четверти учащийся аттестуется, аттестация за год осуществляется по результатам четырех четвертей», — указано в этой схеме.

Те дети, которые не вышли после весенних каникул на занятия и остались дома по заявлению родителей, не будут аттестованы за четвертую четверть. Учреждение образования доводит до школьников учебный план, но в классном журнале ставится отметка «н».

«Аттестация за год осуществляется по результатам трех четвертей», — говорится в документе. То есть сложат оценки за три четверти и разделят на три.

Один из учителей гимназии Могилевской области рассказывает TUT.BY, в пятницу во время оперативного совещания была озвучена именно эта схема. Хотя накануне решался другой вопрос: как из гимназии наладить связь с детьми по Zoom. После этого распоряжения необходимость в таком дистанционном обучении отпала, ведь дети не присутствуют на уроках.

— Нам сказали, что пришло письмо из Министерства образования и рассказали все слово в слово, как в этой схеме, — говорит учитель, которому мы показали документ. — У родителей есть право оставить ребенка по заявлению на полтора месяца. Теперь обратную связь с детьми по Zoom можно не организовывать: оценки поставить им нельзя, а с 23 апреля тем, кто не ходит в школу, начали ставить «н». То, что ребенок не аттестован за четвертую четверть, никуда же не идет. В личном деле указываются только годовые оценки.

По словам учителя, сейчас в классе присутствует по 6−8 человек, в одном классе на занятия приходят 15 детей. Наш собеседник отмечает: не так много детей, которые находятся на домашнем обучении. Перевестись на него достаточно сложно, такое решение может принять медико-реабилитационная экспертная комиссия.

— На домашнем обучении, например, могут быть инвалиды детства или те, кто сломал ногу и не может физически присутствовать в школе. К таким детям учителя ходят домой, занимаются и так их аттестовывают, — добавляет учитель одной из гимназий Могилевской области.

В Минобразования подтвердили информацию о том, что дети в четвертой четверти в том числе будут аттестовать по той схеме, которую мы привели выше.

— Все дети будут аттестованы по результатам трех четвертей либо по результатам четырех четвертей, — прокомментировали в Министерстве образования.

Напомним, 28 апреля в передаче «В обстановке мира» на СТВ начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович заявил, что студенты и школьники должны лично присутствовать на аттестации.

— Если дети не ходят на занятия, этим самым предотвращая и для себя, и для своих близких возможность контактировать, например, с людьми, которые, допустим, имеют заболевания, даже в скрытой форме, но на аттестацию все-таки они должны прийти. А наша задача, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения, — обеспечить максимально безопасные условия, обеспечить условия, когда нет этих массовых скоплений. И здесь, опять же, решения видятся, — говорил Касперович.