Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс попросил у заместителя госсекретаря США Стивена Бигана поддержки в вопросе Островецкой АЭС.

Во вторник руководитель дипломатического ведомства Литвы обсудил по телефону с высокопоставленным сотрудником администрации США вызовы безопасности, возникающие как из-за существующих, так и из-за новых угроз, из-за таких как мировой кризис из-за коронавируса, сообщил МИД.

В пресс-релизе сообщалось, что во время разговора министр просил поддержки США позиции Литвы по вопросу об Островецкой атомной электростанции, подчеркнул несоответствие этого проекта экологическим стандартам и стандартам безопасности атомной энергетики, а также необходимость реализовать рекомендации ЕС по поводу стресс-тестов еще до запуска АЭС.