Несколько дней назад сообщалось, что Европа подставит Беларуси плечо в виде финансовой поддержки. Позже появилась информация о том, что на борьбу с эпидемией нового коронавируса COVID-19 Минску будет выделено 60 миллионов евро.

22 апреля 2020 года Еврокомиссией было принято решение о пакете макрофинансовой помощи для борьбы с финансовым кризисом, который вызван пандемией нового коронавируса, размером в 3 миллиарда евро. СМИ сообщают, что странами-получателями будут десять государств-соседей Еврозоны.

Больше всех финансовой помощи получит Украина — 1,2 миллиарда евро, за ней следует Тунис — 600 миллионов, Босния и Герцеговина — 240 миллионов, Иордания — 600 миллионов, Албания — 180 миллионов, Северная Македония — 160 миллионов, Грузия — 150 миллионов, Молдавия — 100 миллионов, Косово — 100 миллионов и Черногория — 60 миллионов евро. А, вот, Беларуси в списке получателей помощи нет.