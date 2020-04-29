В период эпидемии COVID-19 власти США продолжают содержать мигрантов в антисанитарных условиях в переполненных центрах задержания.

При этом речь идет не о преступниках, а о людях, которые ожидают решения относительно своего миграционного статуса. Эксперт ООН призвал Соединенные Штаты в срочном порядке разгрузить эти центры и найти альтернативные места для временного размещения их обитателей. Гонсалес Моралес вместе с другими экспертами ООН по правам человека обратился к администрации США с настоятельной просьбой гарантировать доступ мигрантов к медицинской помощи и средствам защиты от коронавируса, в том числе обеспечить их чистой водой и мылом.