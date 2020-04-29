К 29 апреля из больниц страны выписано 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Зарегистрирован 13181 человек с положительным анализом на коронавирус, что составляет 7,8% от 168 тыс. 986 проведенных в республике тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 84 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

В мире по состоянию на утро 29 апреля установлено 3135330 подтвержденных случаев заболевания, прирост за сутки – 2,4% (74784 позиции).