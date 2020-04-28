После 12 мая в России, возможно, начнут поэтапно снимать режим самоизоляции.

Это произойдет, если там прислушаются к мнению главного государственного санитарного врача страны Анны Поповой.

В эфире телеканала «Россия-24» она сказала о том, что Роспотребнадзор, которым руководит Попова, согласен с выводами неких ученых, которые предлагают продлить режим самоизоляции именно до 12 мая.

Якобы россияне уже находятся на самоизоляции 2 инкубационных периода заражения вирусом, каждый из которых длится 14 дней. Нужно еще пережить третий.

Только чтобы победить коронавирус, по словам Поповой, нужно, чтобы все майские праздники россияне оставались дома.

По информации Роспотребнадзора, всего на 27 апреля 2020 года в России зарегистрировано 87147 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.